Infortunio Suzuki, il Parma sonda il mercato degli svincolati

Gianluca Di Marzio 14 Novembre 2025
Il portiere del Parma, Zion Suzuki (IMAGO)
Valutazioni in corso in casa Parma dopo l’infortunio di Suzuki: non si esclude un possibile intervento sul mercato degli svincolati

Dopo l’infortunio di Zion Suzuki, che dopo l’operazione resterà fuori per circa 3-4 mesi, il Parma sta vagliando il mercato degli svincolati.

La società emiliana ha piena fiducia in Corvi e Rinaldi, ma non si esclude un possibile acquisto per necessità numeriche. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se si presenteranno opportunità da cogliere per il Parma.

Il portiere giapponese si è fermato durante il match contro il Milan, terminato 2-2. In particolare, Suzuki ha riportato “una frattura scomposta del terzo dito della mano sinistra e dello scafoide“, come comunicato dalla stessa società emiliana.

Nell’amichevole odierna contro il Mantova, Cuesta ha deciso di schierare Corvi da titolare, preferendolo a Rinaldi. In attesa di capire se il Parma deciderà di intervenire sul mercato per aumentare il numero di opzioni a disposizione dell’allenatore spagnolo, confermando comunque la fiducia nei due portieri classe 2001 e 2002.