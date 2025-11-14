Infortunio Suzuki, il Parma sonda il mercato degli svincolati

Valutazioni in corso in casa Parma dopo l’infortunio di Suzuki: non si esclude un possibile intervento sul mercato degli svincolati

Dopo l’infortunio di Zion Suzuki, che dopo l’operazione resterà fuori per circa 3-4 mesi, il Parma sta vagliando il mercato degli svincolati.

La società emiliana ha piena fiducia in Corvi e Rinaldi, ma non si esclude un possibile acquisto per necessità numeriche. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se si presenteranno opportunità da cogliere per il Parma.

Il portiere giapponese si è fermato durante il match contro il Milan, terminato 2-2. In particolare, Suzuki ha riportato “una frattura scomposta del terzo dito della mano sinistra e dello scafoide“, come comunicato dalla stessa società emiliana.

Nell’amichevole odierna contro il Mantova, Cuesta ha deciso di schierare Corvi da titolare, preferendolo a Rinaldi. In attesa di capire se il Parma deciderà di intervenire sul mercato per aumentare il numero di opzioni a disposizione dell’allenatore spagnolo, confermando comunque la fiducia nei due portieri classe 2001 e 2002.