Parma, Plicco: “Chiedo scusa a tutti per l’espulsione. Dagli errori si deve crescere”

Elia Plicco, giovane centrocampista del Parma, ha parlato in conferenza stampa dopo l’espulsione in Coppa Italia.

Il Parma supera lo Spezia ai calci di rigore e si qualifica per gli ottavi di finale di Coppa Italia, nonostante l’espulsione del giovane centrocampista Elia Plicco.

Il giocatore, al suo esordio stagionale, si è mostrato consapevole dell’errore ma soddisfatto del passo avanti personale, parlando da vero veterano nonostante la giovane età.

Plicco ha parlato del suo debutto e della Pre-Season: “Ho trovato fiducia e continuità. È il mio primo anno da protagonista con i grandi e l’esordio mi ha aiutato a capire su cosa lavorare. Ho cercato di entrare concentrato, prendendo confidenza con campo, tifosi e compagni”.

Nonostante l’espulsione, il giovane centrocampista guarda avanti: “Ho sbagliato, lo so, e chiedo scusa a compagni e tifosi. Dal mio errore imparo e mi farò trovare pronto la prossima volta. Essere qui al Tardini è un sogno: sono nato a Fidenza, ho otto anni di Parma alle spalle e il sostegno dei miei amici è incredibile”.

Parma, Plicco: “Gli errori fanno parte del percorso”

Nonostante l’espulsione, Plicco si ritiene soddisfatto della squadra: “Lo spogliatoio era euforico, tutti felici per il passaggio del turno. Il lavoro quotidiano paga, dobbiamo continuare così e i risultati arriveranno. Io cerco di dare sempre il massimo e voglio essere pronto quando arriverà il mio momento”.

Il centrocampista parla dell’espulsione: “Esordire in Coppa Italia mi ha dato la consapevolezza che posso competere a questo livello. Gli errori fanno parte del percorso, ma l’importante è crescere e imparare da ciascuno di essi“.

Sul suo ruolo in campo: “Sono un centrocampista di gamba, aggressivo, con capacità di inserimento senza palla e gestione della corsa. Negli anni ho ricoperto diversi ruoli e mi metto sempre a disposizione della squadra”.