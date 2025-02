Parma, Pecchia: “Arbitraggio a senso unico? Su quello non ho controllo”

Le parole dell’allenatore del Parma Fabio Pecchia in conferenza stampa al termine della partita contro la Roma.

Niente da fare per il Parma, battuto 1-0 dalla Roma. A decidere la partita è stata la rete di Soulè su calcio di punizione, un calcio piazzato scaturito al termine di un’azione che ha creato non poche polemiche.

In conferenza stampa l’allenatore del Parma Pecchia ha detto: “Ha condizionato l’andamento della gara“.

“Non solo siamo rimasti in dieci ma hanno trovato il gol – ha continuato -, sarebbe stato meglio il rigore. Questo ha indirizzato la partita che è diventata impegnativa”.

“Arbitraggio a senso unico? Su quello non ho controllo. Le subiamo, accettiamo e guardiamo avanti”, ha aggiunto.

Parma, le parole di Pecchia

Prima della punizione un giocatore della Roma ha toccato la palla con un braccio, ma l’azione non è stata fermata.

A proposito Pecchia ha detto: “C’è poco da dire. Dal campo non ho visto, l’autogiocata viene valutata così, senza analizzare troppo. In queste situazioni dobbiamo girare gli episodi a nostro favore, oggi se non c’era una squadra viva, con l’uomo in meno e contro la Roma in salute si rischiava il tracollo. Invece eravamo vivi per questo resto positivo, giocare in dieci contro questa Roma non è semplice”.

