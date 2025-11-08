Parma-Milan, Ndiaye atterra Saelemaekers: Di Bello fischia rigore e lo conferma dopo il check
Il Milan segna il raddoppio sul campo del Parma e lo fa con il rigore di Leao: Di Bello lo assegna e poi lo conferma dopo il check
Inizio dirompente del Milan al Tardini: i rossoneri al 25′ sono avanti per 2-0 contro il Parma e il raddoppio porta la firma di Leao.
Il numero 10 rossonero realizza con freddezza un calcio di rigore assegnato dall’arbitro Di Bello per fallo di Ndiaye su Saelemaekers.
Il direttore di gara viene richiamato al monitor da Maggioni e Marini per controllare la dinamica dell’azione.
Dopo un lungo check Di Bello torna al centro del campo e conferma la decisione presa in diretta, quindi fallo del difensore del Parma sul belga.