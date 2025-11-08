Parma-Milan, le formazioni ufficiali
Le formazioni ufficiali della sfida del Tardini tra il Parma di Carlos Cuesta e il Milan di Massimiliano Allegri
Obiettivo primato almeno per una notte per il Milan. Per volare in testa alla classifica, in attesa delle partite di domani, la squadra di Allegri dovrà battere il Parma, reduce da due sconfitte consecutive contro Roma e Bologna.
Fine dell’emergenza infortunati per i rossoneri, che ritrovano diversi infortunati, a partire da Ardon Jashari e Christian Pulisic. Ancora assenti Adrien Rabiot, mentre Santiago Gimenez si è dovuto fermare a causa dell’infortunio alla caviglia, come annunciato in settimana dallo stesso attaccante messicano.
Un recupero anche per Cuesta, con Valeri tornato a disposizione proprio in vista del match. Non saranno della partita, invece, Circati ed Estevez. Il difensore è out per un infortunio alla caviglia, il centrocampista a causa di un problema muscolare.
Il Milan punta al primato, il Parma cerca punti per allontanarsi dalla zona retrocessione: chi ci riuscirà? Di seguito le formazioni ufficiali del match del Tardini.
Parma-Milan, le formazioni ufficiali
PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Ndiaye, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Lovik; Cutrone, Pellegrino. Allenatore: Carlos Cuesta.
A disposizione: Corvi, Rinaldi, Benedyczak, Valeri, Begić, Hernani, Cremaschi, Djurić, Troilo, Trabucchi, Plicco, Cardinali, Tigani, Konaté.
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Ricci, Estupiñan; Nkunku, Leão. Allenatore: Massimiliano Allegri.
A disposizione: Terracciano, Torriani, Loftus-Cheek, Pulisic, Tomori, Athekame, Odogu, Jashari, Bartesaghi.
Dove vedere la partita in diretta tv e streaming
La partita tra Parma e Milan è in programma sabato 8 novembre alle 20:45 allo stadio Tardini di Parma.
Il match sarà visibile in diretta tv su DAZN e Sky Sport, sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K eSky Sport 251. Si potrà anche vedere la partita in streaming sull’app DAZN, su Sky Go oppure sull’app NOW.