Parma, operazione in chiusura con il Midtjylland per Oliver Sørensen

Operazione in chiusura tra Parma e Midtjylland per il trasferimento in Italia di Sørensen. Accordo di massima tra club e giocatore

Il Parma è in chiusura con il Midtjylland per l’arrivo di Oliver Sørensen. Il club emiliano ha trovato l’accordo di massima con il centrocampista danese.

Il Parma e il Midtjylland sono vicini all’accordo sulla base di un pacchetto da 8/9 milioni di euro, bonus inclusi.

Il centrocampista ha già iniziato la stagione in Danimarca. Sørensen, infatti, ha totalizzato 3 presenze in campionato e altrettante nel percorso della qualificazione alla prossima Europa League.

Il classe 2002 è un centrocampista con il vizio del gol. Nella scorsa stagione, infatti, il danese ha totalizzato 10 gol in 41 partite tra campionato e coppe.