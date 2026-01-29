Parma, a breve si può chiudere per Luvumbo. Fatta per Cutrone al Monza e Caprari al Padova

Luvumbo è sempre più vicino al Parma dal Cagliari: a breve si può sbloccare definitivamente la trattativa

Il Parma continua a muoversi in questi ultimi giorni di calciomercato invernale.

Dopo Nesta Elphege e Hans Nicolussi Caviglia, la squadra di Cuesta è alla ricerca di un rinforzo offensivo. È sempre più vicino l’arrivo di Zito Luvumbo dal Cagliari. A breve potrebbe sbloccarsi la trattativa con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Non finisce qui il giro degli attaccanti. Il Parma saluterà infatti Cutrone: è fatta per il suo passaggio al Monza.

Caprari farà domani le visite mediche con il Padova, che ha deciso di farsi questo regalo per il suo 116esimo compleanno