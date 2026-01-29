Parma, ufficiale l’arrivo di Lucas Scarlato dal River Plate

Federico Cherubini – Credits: Parma Calcio 1913

Colpo in prospettiva del Parma: ufficiale l’arrivo del classe 2009 Lucas Scarlato

È ufficiale il trasferimento di Lucas Scarlato al Parma, che mette a segno un’operazione importante in ottica futura assicurandosi uno dei giovani più interessanti del panorama sudamericano.

Il trequartista classe 2009 aveva infatti scelto di non firmare il suo primo contratto da professionista con il River Plate, club nel quale era cresciuto e che contava di blindarlo. Una decisione netta, maturata dopo attente valutazioni sul proprio percorso di carriera, che ha immediatamente riaperto scenari di mercato a livello internazionale.

In seguito a questa scelta, per lui si sono mossi club come Inter e Bayern Monaco, ma è stato il progetto del Parma a convincere il talento argentino. Gli emiliani infatti hanno rapidamente riattivato i contatti con il procuratore del giocatore, Martin Gustadisegno, con cui c’erano stati dialoghi esplorativi in precedenza, e sono riusciti a chiudere l’operazione per portare Scarlato in Italia.

La notizia è stata mal accolta dal River Plate e dall’intero ambiente calcistico argentino, che non voleva perdere a parametro zero un altro grande talento cresciuto nel proprio vivaio.

Scarlato-Parma, la ricostruzione

Il giocatore e il suo agente si sono dunque attivati con il Parma alla ricerca di una soluzione diplomatica, un accordo con il River Plate. Pur consapevoli della piena legalità di un trasferimento totalmente a zero, i dirigenti del Parma hanno quindi scelto di riconoscere – per una questione di buoni rapporti – una percentuale sulla futura vendita al River Plate. E così Scarlato, ora, è un nuovo calciatore del Parma.

Un’operazione che conferma l’attenzione del Parma verso i giovani talenti internazionali e verso il mantenimento di relazioni strategiche con i club più importanti del mondo.