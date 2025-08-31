Il Parma pensa a Lorenzo Insigne

Ipotesi Insigne per il Parma: la situazione

Il Parma sta pensando alla possibilità di riportare in Serie A Lorenzo Insigne.

L’ex capitano del Napoli è svincolato da inizio luglio, quando ha risolto il contratto che lo legava al Toronto, ed è libero di firmare con una nuova squadra.

Il fantasista classe ’91 aveva detto ai nostri microfoni di aspettare una chiamata e di puntare anche al ritorno in Nazionale (qui le sue parole).

Ora è un ipotesi per il mercato del Parma, che potrebbe ridargli l’occasione di mettersi in vetrina e convincere Gattuso.