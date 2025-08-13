Liverpool-Leoni in chiusura: visite previste nelle prossime ore

Liverpool e Parma sono al lavoro per definire le modalità di pagamento per Leoni. Si conta di chiudere nella notte

Liverpool e Parma sono al lavoro per definire gli ultimi dettagli sulle modalità di pagamento per il trasferimento di Leoni in Premier League. Le parti contano di chiudere nella notte, con il calciatore che potrà così partire domani per le visite mediche con i Reds.

Come vi abbiamo raccontato, le parti sono in contatto per definire i dettagli della trattativa. L’ultima offerta del Liverpool era di 31 milioni più 4 di bonus.

Giovanni Leoni si è messo in luce nello scorso campionato di Serie A. Il difensore classe 2006 ha concluso la stagione con 17 presenze e 1 gol.