Il difensore classe 2006 rinnova fino al 2029: il comunicato ufficiale del club

Novità in casa Parma. Il giovane difensore Giovanni Leoni – classe 2006 – ha rinnovato il contratto con il club fino al 2029.

Alla sua prima esperienza in Serie A, Leoni ha collezionato 7 presenze e 1 gol.

Per la squadra di Chivu, un movimento per il presente ma soprattutto per il futuro.

Di seguito, il comunicato ufficiale del club.

Parma, ufficiale il rinnovo di Leoni: il comunicato

Questa, la nota ufficiale del club: “Parma Calcio annuncia che Giovanni Leoni ha esteso il suo contratto fino al 30 giugno 2029. Arrivato nell’agosto 2024, il talentuoso difensore ha subito dimostrato il suo valore, esordendo con grande personalità in Serie A contro il Venezia e impreziosendo il suo viaggio con un traguardo storico: grazie alla rete realizzata contro il Cagliari, è diventato il più giovane difensore del Parma Calcio a segnare nel massimo campionato, a soli 18 anni e 50 giorni.

Un risultato che testimonia la determinazione di Giovanni, in un percorso di crescita esponenziale, dove vengono esaltate le doti e le potenzialità da campione”.

Dal Padova al Parma: i numeri in carriera di Leoni

Dalla prima esperienza “tra i grandi” con il Padova in Serie C, al salto di categoria con la Sampdoria – in Serie B – nella stagione 2023/2024. Tra giovanili e prima squadra, Leoni ha collezionato oltre 30 presenze.

Poi, il trasferimento al Parma e la prima storica rete in Serie A: Leoni, infatti, è diventato il più giovane difensore del club a segnare nel massimo campionato. A quella rete, si aggiungono 7 presenze.