Parma, forte interesse del Liverpool per Leoni: la situazione

Il Liverpool è interessato a Giovanni Leoni. La valutazione del Parma per il difensore è di 30 milioni di euro

Potrebbe esserci la Premier League nel futuro di Giovanni Leoni. Il classe 2006, che si è messo in mostra nell’ultima stagione con la maglia del Parma, piace infatti al Liverpool. Gli emiliani potrebbero aprire alla cessione del giovane difensore con un’offerta di 30 milioni+bonus.

L’avventura in Serie A del giovane difensore potrebbe dunque concludersi dopo una sola stagione. Il Parma lo ha infatti acquistato soltanto un anno fa dalla Sampdoria, e dopo un campionato da protagonista ha attirato le attenzioni dei campioni d’Inghilterra.