Parma-Lecce, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali scelte da Cuesta e Di Francesco per la sfida tra Parma e Lecce, anticipo del sabato di Serie A

Il sabato della 6ª giornata di Serie A si apre con due anticipi. Da un lato Lazio-Torino, sfida tra due squadre che puntano a risalire la classifica dopo un avvio a rilento; dall’altro Parma-Lecce, che mette invece di fronte club con tanta voglia di ottenere punti salvezza importanti.

Punti pesanti che gli emiliani hanno trovato lo scorso weekend, con la prima vittoria in campionato arrivata contro il Torino. La squadra di Cuesta si trova ora al 14° posto in classifica, e vuole dare continuità al bel successo dello scorso sabato.

Dall’altra parte, invece, il Lecce è ancora a caccia dei primi tre punti stagionali. I salentini sono reduci da un importante pareggio contro il Bologna, arrivato nei minuti di recupero, ma ora puntano ad aumentare i giri del motore e inseguono il primo successo della loro Serie A, per lasciare l’ultimo posto in classifica.

A meno di un’ora dal calcio d’inizio del match, sono state rese note le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.

Le formazioni ufficiali di Parma-Lecce

PARMA (3-5-2): Suzuki; Del Prato, Circati, Ndiaye; Britschgi, Sorensen, Bernabé, Keita, Valeri; Cutrone, Pellegrino Allenatore: Carlos Cuesta

A disposizione: Corvi, Rinaldi, Benedyczak, Estévez, Almqvist, Løvik, Begić, Ordonez, Djurić, Troilo, Trabucchi, Plicco.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Sottil Allenatore: Eusebio Di Francesco.

A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, N’Dri, Helgason, Banda, Kouassi, Camarda, Kaba, Kovac.

