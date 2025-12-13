Parma-Lazio, Zaccagni espulso e biancocelesti in dieci
Il capitano biancoceleste commette un bruttissimo fallo su Estevez, Marchetti gli estrae il rosso diretto
La Lazio resta in dieci al Tardini al minuto 40 del primo tempo. A finire la gara anzitempo è Mattia Zaccagni, reo di aver commesso un brutto fallo su Estevez.
Verso l’esterno lo stesso dieci biancoceleste si allunga il pallone e nell’andare a contrasto con il centrocampista argentino tiene il piede alto.
Marchetti è vicinissimo, vede tutta la dinamica e non ha dubbi nel sventolare il cartellino rosso a Zaccagni.