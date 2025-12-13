Parma-Lazio, le formazioni ufficiali
Le formazioni ufficiali scelte da Carlos Cuesta e Maurizio Sarri in vista del match valevole per la 15ª giornata
Dopo il pareggio contro il Bologna di Vincenzo Italiano, la Lazio di Sarri si prepara ad affrontare il Parma di Cuesta.
I biancocelesti si trovano attualmente al 10° posto in classifica con 19 punti, a soli quattro punti dalla zona Conference League.
La squadra di Cuesta si trova invece in 16ª posizione con 14 punti conquistati nelle prime 14 giornate. 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte nelle ultime 5 per i gialloblù.
Ecco le formazioni ufficiali di Parma e Lazio.
Le formazioni ufficiali di Parma-Lazio
PARMA (4-3-2-1): Corvi; Britschgi Delprato, Valenti, Valeri; Keità Bernabé, Estevez; Oristanio, Benedyczak; Pellegrino. Allenatore: Carlos Cuesta
LAZIO (4‑3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri
Dove vedere in tv e in streaming
Parma e Lazio si sfideranno allo stadio Tardini di Parma sabato 13 dicembre alle 18:00. La partita sarà visibile in diretta tv su DAZN, oppure in streaming sull’app.