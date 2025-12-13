Questo sito contribuisce all'audience di

Parma-Lazio, le formazioni ufficiali

Redazione 13 Dicembre 2025
Pellegrino, Parma (IMAGO)
Le formazioni ufficiali scelte da Carlos Cuesta e Maurizio Sarri in vista del match valevole per la 15ª giornata

Dopo il pareggio contro il Bologna di Vincenzo Italiano, la Lazio di Sarri si prepara ad affrontare il Parma di Cuesta.

I biancocelesti si trovano attualmente al 10° posto in classifica con 19 punti, a soli quattro punti dalla zona Conference League.

La squadra di Cuesta si trova invece in 16ª posizione con 14 punti conquistati nelle prime 14 giornate. 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte nelle ultime 5 per i gialloblù.

Ecco le formazioni ufficiali di Parma e Lazio.

Le formazioni ufficiali di Parma-Lazio

PARMA (4-3-2-1): Corvi; Britschgi Delprato, Valenti, Valeri; Keità Bernabé, Estevez; Oristanio, Benedyczak; Pellegrino. Allenatore: Carlos Cuesta

LAZIO (4‑3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri

Lazio, Castellanos (IMAGO)
Dove vedere in tv e in streaming

Parma e Lazio si sfideranno allo stadio Tardini di Parma sabato 13 dicembre alle 18:00. La partita sarà visibile in diretta tv su DAZN, oppure in streaming sull’app.