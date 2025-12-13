La Lazio resta in 9, ma segna a Parma: cosa è successo in 5 minuti
Altro episodio controverso al Tardini: la Lazio resta in nove uomini dopo l’espulsione di Basic.
Anche in questo caso, come già accaduto con Zaccagni, Marchetti non ha esitazioni ed estrae immediatamente il cartellino rosso.
Il centrocampista biancoceleste reagisce a un contrasto con Estevez colpendolo con una gomitata sul costato, gesto giudicato violento dall’arbitro.
Passano pochi minuti e la Lazio passa anche in vantaggio. Noslin ruba palla a Valenti, arriva davanti a Corvi e lo supera con il mancino.