Questo sito contribuisce all'audience di

La Lazio resta in 9, ma segna a Parma: cosa è successo in 5 minuti

Simone Brianti 13 Dicembre 2025
parma-lazio-screen-gpo-interna
Parma-Lazio

Altro episodio controverso al Tardini: la Lazio resta in nove uomini dopo l’espulsione di Basic.

Anche in questo caso, come già accaduto con Zaccagni, Marchetti non ha esitazioni ed estrae immediatamente il cartellino rosso.

parma-lazio-screen-gpo-interna (1)
Parma-Lazio

Il centrocampista biancoceleste reagisce a un contrasto con Estevez colpendolo con una gomitata sul costato, gesto giudicato violento dall’arbitro.

Passano pochi minuti e la Lazio passa anche in vantaggio. Noslin ruba palla a Valenti, arriva davanti a Corvi e lo supera con il mancino.