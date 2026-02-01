Parma-Juventus, le formazioni ufficiali
Le formazioni ufficiali di Parma-Juventus, posticipo della 23ª di Serie A
La Juventus di Spalletti torna in campo pochi giorni dopo il pareggio di Champions League contro il Monaco. L’avversaria della 23ª giornata di Serie A è il Parma di Carlos Cuesta.
Fischio d’inizio alle 20:45 al “Tardini”. Un match delicatissimo per entrambe le formazioni. Da una parte i bianconeri che vogliono mantenere la pressione sulla zona Champions.
Dall’altra i gialloblù che, reduci da due pareggi e una sconfitta, devono mettere più punti possibili tra sé e la zona retrocessione.
Di seguito, dunque, ecco le formazioni ufficiali scelte da Spalletti e Cuesta per il posticipo di Serie A.
Juventus-Parma, le formazioni ufficiali
PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Circati, Troilo, Valeri; Bernabé, Keita, Nicolussi Caviglia; Ondrejka, Oristanio; Pellegrino. Allenatore: Carlos Cuesta
A disposizione: in attesa
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceição, McKennie, Yildiz; David. Allenatore: Luciano Spalletti
A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Koopmeiners, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, Miretti, Cabal.
Dove vedere Parma-Juventus in tv e streaming
Parma-Juventus, in programma a partire dalle 20:45 di domenica 1 febbraio al “Tardini” sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. Per gli abbonati a Sky, la partita sarà visibile anche sul canale 214 del telecomando Sky, dedicato appunto a DAZN.