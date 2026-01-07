Inter, annullato il 2-0 a Bonny: cos’è successo

L’Inter in pieno recupero trova il raddoppio con Bonny, ma la rete viene annullata per un fallo di mano di Thuram

L’Inter vince al Tardini e lo fa con il risultato di 2-0 grazie alle reti di Dimarco e Thuram allo scadere.

È successo tutto nel recupero perché, nel mezzo, è arrivato anche il gol annullato a Bonny che, da ex, non ha esultato e anzi chiesto scusa ai tifosi gialloblù.

Una rete, però, viziata da un fallo di mano a inizio azione proprio di Marcus Thuram ed è per questo che i giocatori del Parma hanno accerchiato Colombo per chiedere spiegazioni.

L’arbitro viene richiamato al monitor e dopo aver rivisto l’azione torna verso il campo, optando per l’annullamento. Il direttore di gara ha motivato così la sua decisione: “Il numero 9 dell’Inter tocca con il braccio largo il pallone“. Dopo pochi secondi, in contropiede, Thuram chiude la partita battendo Corvi con un mancino da dentro l’area di rigore. I nerazzurri allungano così a +4 sul Napoli, fermato al Maradona dal Verona sul 2-2.