Le formazioni ufficiali della gara tra il Parma di Cuesta e l’Inter di Chivu in programma per stasera alle 20:45

Cristian Chivu torna al Tardini e lo fa da avversario in occasione di Parma-Inter, match valevole per la diciannovesima giornata di Serie A.

Parma che arriva al match in fiducia dopo i due risultati utili consecutivi ottenuti contro Fiorentina e Sassuolo. La formazione gialloblù si piazza momentaneamente a più sei sulla zona retrocessione.

Anche l’Inter è in un buon momento: dopo l’eliminazione dalla Supercoppa Italiana per mano del Bologna, la formazione di Chivu ha ottenuto due vittorie consecutive in campionato, contro Atalanta e la stessa squadra di Italiano.

Di seguito le scelte di Cuesta e Chivu nelle formazioni ufficiali.

Le formazioni ufficiali di Parma-Inter

PARMA (4-3-2-1): Corvi; Britschgi, Delprato, Circati, Valeri; Bernabé, Keita, Sorensen; Ondrejka, Oristanio; Pellegrino. Allenatore: Carlos Cuesta

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Sucic, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Pio Esposito. Allenatore: Cristian Chivu

Parma e Inter scenderanno in campo alle ore 20:45 presso lo stadio “Ennio Tardini” di Parma. La partita sarà visibile su Sky Sport e su Dazn.

Per quanto riguarda lo streaming, sarà possibile seguire la partita sull’app di Dazn, su Sky Go e su Now Tv.