Parma-Inter, gol convalidato a Dimarco dopo il check al Var
L’Inter passa in vantaggio al Tardini contro il Parma dopo un check al Var per il fuorigioco di Dimarco: cosa è successo
L’Inter riesce a sbloccare la sfida contro il Parma e lo fa al 40esimo con la rete dell’ex Dimarco. Rete prima revocata e poi assegnata dopo il controllo al Var.
L’arbitro Colombo dal campo ha fischiato il fuorigioco del terzino nerazzurro che, dopo il tocco di Pio Esposito, ha ribadito in gol mandando il pallone sotto le gambe di Corvi.
Un paio di minuti d’attesa, prima di affidare la marcatura alla formazione allenata da Chivu. Dimarco parte in linea con l’avversario e riesce a firmare l’1-0.
“A seguito di revisione il numero 32 dell’Inter parte in posizione regolare, quindi il gol è valido“, questo l’annuncio del direttore di gara.