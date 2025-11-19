Parma, in dirittura l’arrivo di Vicente Guaita

Il Parma ha scelto Vicente Guaita. Il club emiliano lavora per formalizzare l’arrivo del portiere spagnolo

Il Parma punta su Vicente Guaita. Il club allenato da Carlos Cuesta ha scelto il portiere spagnolo ed è al lavoro per formalizzarne l’arrivo.

L’obiettivo dei gialloblù è aumentare le pedine a disposizione dell’allenatore per la porta. Il Parma, infatti, ha perso Zion Suzuki per infortunio.

Il portiere giapponese ha subito la frattura del terzo dito della mano sinistra e dello scafoide e, a seguito dell’operazione chirurgica, resterà fuori per circa 5 mesi.

Guaita è un portiere di grande esperienza. Lo spagnolo vanta 149 presenze in Premier League con il Crystal Palace e 237 gettoni nella Liga. L’ultima esperienza del classe 1987 risale alla stagione 2024/2025, quando Guaita ha difeso la porta del Celta Vigo in 34 partite.