Parma, dialoghi con Guaita. In lista anche Mannone

Vicente Guaita (imago)

Il Parma si muove sul mercato dopo l’infortunio di Zion Suzuki: dialoghi con Guaita, ma in lista c’è anche Mannone

Dopo la frattura scomposta del terzo dito della mano sinistra e dello scafoide di Suzuki il Parma si muove sul mercato degli svincolati.

La società ha iniziato i dialoghi con portiere spagnolo Vicente Guaita, portiere spagnolo classe 1987. Tra le squadre in cui ha giocato ci sono Valencia, Getafe, Crystal Palace e Celta Vigo.

In lista c’è anche Vito Mannone, portiere italiano classe 1988. Il portiere potrebbe tornare in Italia dopo aver iniziato la propria carriera nelle giovanili dell’Atalanta.