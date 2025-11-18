Questo sito contribuisce all'audience di

Parma, dialoghi con Guaita. In lista anche Mannone

Redazione 18 Novembre 2025
Vicente Guaita (imago)
Il Parma si muove sul mercato dopo l’infortunio di Zion Suzuki: dialoghi con Guaita, ma in lista c’è anche Mannone

Dopo la frattura scomposta del terzo dito della mano sinistra e dello scafoide di Suzuki il Parma si muove sul mercato degli svincolati.

La società ha iniziato i dialoghi con portiere spagnolo Vicente Guaita, portiere spagnolo classe 1987. Tra le squadre in cui ha giocato ci sono Valencia, Getafe, Crystal Palace e Celta Vigo.

In lista c’è anche Vito Mannone, portiere italiano classe 1988. Il portiere potrebbe tornare in Italia dopo aver iniziato la propria carriera nelle giovanili dell’Atalanta.