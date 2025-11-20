Parma, Vicente Guaita è arrivato in città | FOTO E VIDEO

Vicente Guaita è pronto per la sua nuova avventura al Parma. Il portiere spagnolo è arrivato in Italia: ecco le immagini

Vicente Guaita è pronto a vestire la maglia del Parma. Il portiere spagnolo è atterrato in Italia nel pomeriggio di oggi, 20 novembre e svolgerà le visite mediche nella giornata di domani.

Come vi abbiamo raccontato, Guaita è stato scelto dal Parma per offrire a Carlos Cuesta una soluzione in più in porta dopo l’infortunio di Zion Suzuki.

Il portiere giapponese è stato operato a seguito della frattura del terzo dito della mano sinistra e dello scafoide nel match contro il Milan. I tempi di recupero sono di circa 4/5 mesi.

Intanto Cuesta potrà fare tesoro dell’esperienza di Guaita. Il portiere 38enne vanta una lunga esperienza in Premier League con la maglia del Crystal Palace ed è reduce dalla stagione al Celta Vigo, in Spagna.

Parma, ecco Guaita

Vicente Guaita è arrivato a Parma. Ecco le prime immagini del portiere in Italia

