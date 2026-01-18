Questo sito contribuisce all'audience di

Parma-Genoa, le formazioni ufficiali

Redazione 18 Gennaio 2026
Genoa, Lorenzo Colombo (imago)

Le formazioni ufficiali schierate da Cuesta e De Rossi per la sfida tra Parma e Genoa.

La domenica della 21esima giornata di Serie A si apre con la sfida tra Parma e Genoa. L’appuntamento è fissato alle 12:30 allo stadio Tardini.

I padroni di casa arrivano dal pareggio contro il Napoli di Conte nel recupero infrasettimanale della 16esima giornata.

Gli ospiti invece si presentano dopo la vittoria di 3-0 contro il Cagliari.

Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali del match.

PARMA (3-4-3): Corvi; Delprato, Circati, Valenti; Bernabé, Keita, Estevez, Valeri; Ondreijka, Pellegrino, Oristanio. Allenatore: Carlos Cuesta.

A disposizione: in attesa

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: Daniele De Rossi.

A disposizione: in attesa

Carlos Cuesta, allenatore Parma (IMAGO)

Dove vedere in tv e streaming Parma-Genoa

Il match tra Parma e Genoa, in programma domenica 18 gennaio alle 12:30, sarà visibile in tv su DAZN.

Sarà possibile seguire la sfida anche in streaming sull’app di DAZN disponibile su pc, tablet e cellulare.