Parma-Genoa, le formazioni ufficiali
Le formazioni ufficiali schierate da Cuesta e De Rossi per la sfida tra Parma e Genoa.
La domenica della 21esima giornata di Serie A si apre con la sfida tra Parma e Genoa. L’appuntamento è fissato alle 12:30 allo stadio Tardini.
I padroni di casa arrivano dal pareggio contro il Napoli di Conte nel recupero infrasettimanale della 16esima giornata.
Gli ospiti invece si presentano dopo la vittoria di 3-0 contro il Cagliari.
Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali del match.
Parma-Genoa, le formazioni ufficiali
PARMA (3-4-3): Corvi; Delprato, Circati, Valenti; Bernabé, Keita, Estevez, Valeri; Ondreijka, Pellegrino, Oristanio. Allenatore: Carlos Cuesta.
A disposizione: in attesa
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: Daniele De Rossi.
A disposizione: in attesa
Dove vedere in tv e streaming Parma-Genoa
Il match tra Parma e Genoa, in programma domenica 18 gennaio alle 12:30, sarà visibile in tv su DAZN.
Sarà possibile seguire la sfida anche in streaming sull’app di DAZN disponibile su pc, tablet e cellulare.