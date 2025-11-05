Parma Calcio al fianco di GDM Academy per uno stage nella comunicazione sportiva

Parma Calcio al fianco di GDM Academy per una nuova collaborazione.

Parma Calcio, nelle prossime settimane, sarà al fianco di GDM Academy per una nuova collaborazione dedicata alla formazione di giovani talenti nel campo della comunicazione sportiva, con un focus particolare sul mondo del calcio.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire ai partecipanti un percorso completo di crescita professionale nel settore della comunicazione e del digitale, che culminerà con un’opportunità di stage formativo presso l’area comunicazione e digital di Parma Calcio.

Durante il corso, gli studenti avranno la possibilità di visitare le strutture del club, tra cui il Mutti Training Centre di Collecchio e lo Stadio Ennio Tardini, e di partecipare attivamente a progetti editoriali e di comunicazione della società durante la stagione sportiva in corso.

A partire da metà novembre, la GDM Academy – ideata da Gianluca Di Marzio in collaborazione con DEMA Academy – proporrà un percorso formativo di 36 ore, articolato tra il 14 novembre e il 6 dicembre, con lezioni previste nelle giornate di venerdì e sabato. Il corso sarà accessibile sia in presenza sia da remoto, per consentire la partecipazione anche a studenti fuori sede.

Con questa iniziativa, Parma Calcio conferma il proprio impegno nella valorizzazione dei giovani e nella formazione di nuove figure professionali specializzate, capaci di contribuire in modo concreto allo sviluppo del club e del settore sportivo anche fuori dal campo.

“Il sostegno del Parma Calcio arricchisce il progetto GDM Academy”, spiega Gianluca Di Marzio, “portando un valore aggiunto in termini di professionalità, esperienza e competenza. Il contributo del club è in perfetta continuità con il contenuto e l’obiettivo delle lezioni e dell’intera iniziativa”.