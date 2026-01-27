Questo sito contribuisce all'audience di

Parma, è fatta per Franco Carboni: nelle prossime ore atteso in città

Gianluca Di Marzio 27 Gennaio 2026

Franco Carboni diventerà un nuovo giocatore del Parma: classe 2003 atteso in città nelle prossime ore.

Parma scatenato sul mercato: a sorpresa ha chiuso per Franco Carboni. Nella serata di oggi, martedì 27 gennaio, l’argentino classe 2003 è atteso in città.

Nella giornata di domani, mercoledì 28 gennaio, invece svolgerà le visite mediche.

Il calciatore ha collezionato 17 presenze in questa stagione nell’attuale campionato di Serie B con la maglia dell’Empoli.