Parma, è fatta per Franco Carboni: nelle prossime ore atteso in città

Parma scatenato sul mercato: a sorpresa ha chiuso per Franco Carboni. Nella serata di oggi, martedì 27 gennaio, l’argentino classe 2003 è atteso in città.
Nella giornata di domani, mercoledì 28 gennaio, invece svolgerà le visite mediche.
Il calciatore ha collezionato 17 presenze in questa stagione nell’attuale campionato di Serie B con la maglia dell’Empoli.