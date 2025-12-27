L’attaccante della Fiorentina, Roberto Piccoli, resta a terra dopo un contrasto e in campo entrano i sanitari

Momenti di apprensione al Tardini nel finale di Parma-Fiorentina, Piccoli è rimasto a terra dopo un contrasto e Corvi ha richiamato Guida.

Nessuno si era accorto che l’attaccante fosse rimasto a terra perché i gialloblu hanno ribaltato l’azione e sono arrivati dalla parte opposta.

Una volta uscito il pallone Guida ha fermato il gioco e subito è andato a sincerarsi delle condizioni del centravanti Viola.

Il gioco è rimasto fermo per un paio di minuti con i sanitari in campo ma alla fine, fortunatamente, si è rialzato ed è uscito sulle sue gambe con l’applauso di tutto lo stadio.

Cos’è successo a Piccoli in Parma-Fiorentina

Un paio di minuti di apprensione per Roberto Piccoli e tutta la Fiorentina. L’attaccante si è accasciato a terra dopo un contrasto con un avversario. Corvi ha subito richiamato l’attenzione dell’arbitro e dello staff medico Viola che è accorso in campo per andare a soccorrere il proprio calciatore. In campo anche i sanitari e poi anche lo staff medico del Parma è andato ad aiutare per capire la situazione. Qualche difficoltà respiratoria per il centravanti dopo il colpo subito. Per fortuna poi si è rialzato ed è riuscito a uscire senza il bisogno della barella. Applausi da parte di tutto lo stadio per Piccoli.