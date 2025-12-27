Corvi vola, prima gioia per Sorensen: Parma, un’altra vittoria negli scontri diretti

Il Parma ritrova la vittoria al Tardini contro la Fiorentina e lo fa grazie al gol di Sorensen e alle parate di Corvi

Il Parma torna a sorridere al Tardini e lo fa a distanza di quasi tre mesi dopo quel 2-1 al Torino con la doppietta di Pellegrino.

L’1-0 con la Fiorentina è importante per due motivi: il primo è per la classifica – terzo scontro diretto vinto nelle ultime cinque giornate – mentre il secondo è per il morale e l’entusiasmo di una squadra giovane capace di prestazioni importanti nei momenti difficili.

Dopo il ko con la Lazio in nove contro undici serviva dare una risposta di carattere e, infatti, l’atteggiamento è stato quello giusto per portare a casa tre punti pesanti.

Se il collettivo, come sottolineato anche da Cuesta, ha fatto una gara importante, ci sarebbe da sottolineare la prova di Corvi e Sorensen, capaci di ritagliarsi uno spazio e a sfruttare l’occasione.

Corvi, c’è un nuovo Supereroe in città

Il riferimento non è casuale e, attenzione, non vuole nemmeno essere un paragone. Ma le prestazioni del classe 2001 parmigiano sottolineano, qualora ce ne fosse bisogno, anche la sua capacità nel saper sfruttare le occasioni. Dall’infortunio di Suzuki sono passate cinque giornate dove il Parma, con Corvi in porta, ha trovato tre vittorie – Verona, Pisa e quella contro la Fiorentina – e fondamentale proprio quella con i Viola.

L’estremo difensore si è reso protagonista nel pomeriggio al Tardini e davanti al pubblico di casa ha sfoggiato una prestazione di livello. Attento, concentrato nelle uscite, grande personalità anche nel giocare la palla con i piedi poi un paio di interventi degni di nota. Il primo sul tiro ravvicinato di Comuzzo col destro poi anche su Ndour, nonostante poi il fischio per fuorigioco dello stesso centrocampista. Resta comunque la prova positiva per lui e tutto il Parma.

Il primo squillo di Sorensen

Oltre a Corvi c’è da sottolineare anche la prestazione di Sorensen, spesso finito al centro delle critiche per le sue prestazioni altalenanti, ma che contro la Fiorentina ha dimostrato di poter essere un valore aggiunto soprattutto nelle situazioni in cui riesce a inserirsi e trovare il tempo giusto per concludere. E così è stato. Pallone al centro di Britschgi, il danese arriva di testa e supera De Gea, lasciandosi andare poi a un’esultanza sfrenata sotto la Curva Nord.

Il primo squillo in Serie A è di quelli pesanti perché regala al Parma tre punti d’oro per respirare in classifica. Per lui, invece, è utile per trovare ancor più fiducia nei suoi mezzi ed essere un valore aggiunto per la squadra. In carriera con il Midyjylland ha fatto 16 gol in 130 presenze, numeri che raccontano la sua propensione offensiva in questo contesto. Ora per lui c’è da dare continuità.