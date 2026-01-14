Il mito Buffon e un sogno che si realizza: chi è Rinaldi, il portiere del Parma all’esordio in Serie A

Nella trasferta di Napoli c’è una grossa novità in casa Parma: tra i pali c’è Filippo Rinaldi, all’esordio in Serie A.

Il Parma si presenta al Maradona rivoluzionato da tanti punti di vista: difesa a 3, 6 cambi di formazione e un nome nuovo in porta dalla storia bellissima.

Si tratta di Filippo Rinaldi, cresciuto nel vivaio del club proprio come Edoardo Corvi e Gabriele Casentini, gli altri due portieri presenti insieme ai titolari a Napoli data l’assenza di Suzuki per infortunio.

Ma chi è Rinaldi? Un classe 2002 alto quasi un metro e novanta. Cresce a Parma, come già svelato, proprio nel settore giovanile. Nella stagione 2020-21 viene aggregato alla prima squadra e ne diventa il terzo dopo Sepe e Colombi. L’anno successivo è quello del ritorno di Buffon in Emilia, e lui non aspettava altro. Inizia ad allenarsi insieme al numero 1, sognando un giorno di poter avere anche lui l’occasione in Serie A.

Sono state diverse le esperienze tra i pro a partire dall’Aquila Montevarchi e a seguire Piacenza, Olbia e Feralpisalò. Una crescita costante, con un mito come bussola, che l’ha portato a tornare l’estate scorsa a Parma per fare di nuovo il terzo portiere. Adesso l’occasione è arrivata e il sogno è finalmente realtà.