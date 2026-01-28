Parma scatenato: fatta per Nesta Elphege dal Grenoble

Terzo acquisto in pochissime ore per il Parma: i ducali hanno trovato l’accordo con il Grenoble per l’arrivo di Elphege

Un inizio di settimana molto movimentato lato mercato per il Parma, che dopo la sconfitta per 4-0 contro l’Atalanta ha deciso di intervenire regalando a Cuesta diversi colpi.

Nella giornata di martedì gli emiliani hanno accolto Franco Carboni e Hans Nicolussi Caviglia, provenienti rispettivamente da Inter e Venezia, mentre oggi – mercoledì 28 gennaio – hanno raggiunto l’accordo con il Grenoble per l’arrivo di Nesta Elphege.

Salutato Djuric, l’allenatore spagnolo potrà dunque contare presto su un nuovo attaccante molto fisico – alto 1,96 metri – che in questa stagione ha messo insieme 4 gol e 3 assist in Ligue 2.

È un vero e proprio Parma scatenato quindi quello di questi ultimi giorni di mercato.