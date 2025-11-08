Parma, Cuesta: “Siamo riusciti a portare la gara dove volevamo”

Le parole dell’allenatore al termine del pareggio casalingo contro il Milan

Termina 2-2 Parma-Milan, match valido per l’undicesima giornata di Serie A. Al doppio vantaggio rossonero firmato da Leão e Saelemaekers, i padroni di casa rispondo con Bernabé e Del Prato.

Carlos Cuesta ha analizzato così il pareggio a Sky Sport: “Abbiamo provato a sistemare quello che non stava andando bene nel primo tempo: volevamo essere più aggressivi. Siamo riusciti poi a portare la gara dove volevamo: è stata una gara con tanti alti e bassi. Continuiamo a lavorare per migliorare”.

L’allenatore ha poi continuato: “Più della tattica, per me la cosa più importante di questa sera è stato il cuore che i ragazzi hanno messo in campo. I nuovi si stanno adattando rapidamente, anche io lo sto facendo. Per noi l’età non deve essere un limite: dobbiamo sfruttare questo aspetto in termini di energia ed entusiasmo”.

Cuesta ha poi concluso: “Bernabé può diventare anche un goleador? Noi proviamo a sfruttare tutte le qualità che abbiamo a disposizione”.