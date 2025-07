Il neo allenatore spagnolo del Parma, Carlos Cuesta, si è raccontato in una lunga intervista ai canali di Sky Sport

Tempo, per iniziare un progetto. Ma anche oggi, che è l’unico momento che conta. Da questi concetti il nuovo allenatore del Parma, Carlos Cuesta, vuole che inizi la sua avventura in Italia.

Così è iniziata la lunga intervista rilasciata dall’ex Arsenal ai canali di Sky Sport.

“Sono umano. Ho difetti e pregi, farò degli errori, ma cercherò di prepararmi al meglio. Preparerò i ragazzi provando a sfruttare quello che abbiamo per fare prestazioni e ottenere risultati“, ha detto Cuesta.

Che ha poi anche fatto un punto sul mercato e su alcuni singoli richiesti dalle big, come il difensore Leoni.

“Cosa serve al Parma? Dipende anche dalle dinamiche di mercato. Abbiamo tanti giocatori, dobbiamo capire. Sono allineato con la società, poi si vedrà“, ha dichiarato sul mercato l’allenatore del Parma. Che ha poi aggiunto: “Leoni? È positivo che le big vogliano i nostri ragazzi, rende il lavoro della nostra società e della nostra area scouting. Lo vedo positivo, super professionale e ha un grande potenziale“.

“Voglio portare il Parma a raggiungere risultati positivi, non conta l’età. Ci sono allenatori meno giovani bravissimi, altri giovani altrettanto preparati. Bisogna essere giusti per la società e avere competenze“. Poi, l’ultima curiosità sulla comunicazione: “Parlo con tutti. È fondamentale, soprattutto quando vuoi creare una linea guida e vuoi creare consapevolezza. Ci saranno errori, si faranno aggiustamenti, ma resterò sempre vicino alla squadra cercando di far rendere tutti al meglio. Per come vedo io l’allenatore, è fondamentale entrare nella testa dei calciatori per capire cosa provano in certe situazioni e aiutarli a giocare meglio“.