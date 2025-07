Parma, si lavora al “metodo Cuesta”: le immagini dal ritiro

Il Parma è a lavoro in ritiro per preparare la nuova stagione: le immagini degli allenamenti del nuovo allenatore Carlos Cuesta

Campi ridotti, pressione e situazioni d’attacco. Sono queste le prime idee di Carlos Cuesta viste sul campo di allenamento del Parma.

Squadra che è in ritiro in Austria, a Neustfit, a lavoro per preparare al meglio la prossima stagione di Serie A.

Tante le indicazioni viste fin dai primi esercizi, con idee ben precise messe in campo ma soprattutto una sorprendente comunicazione.

L’allenatore spagnolo si è visto infatti molto attivo sul terreno di gioco, intento anche a parlare singolarmente con i calciatori in tre lingue diverse.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO