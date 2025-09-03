Parma, Benjamin Cremaschi ha iniziato le visite mediche | FOTO e VIDEO
Il centrocampista statunitense si appresta a vivere la sua prima esperienza in Serie A
Benjamin Cremaschi è l’ultimo arrivato in casa Parma: il centrocampista statunitense, che arriva dall’Inter Miami, si appresta a vivere la sua prima avventura in Serie A.
Il giocatore ha iniziato le visite mediche nella mattinata di oggi, mercoledì 3 settembre. Di seguito le immagini.
Visualizza questo post su Instagram
Cremaschi vanta 107 presenze con la maglia dell’Inter Miami.
Ma non solo: il 13 settembre del 2023, infatti, ha avuto modo di esordire con la sua nazionale.