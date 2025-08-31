Parma, in arrivo Cremaschi in prestito con diritto dall’Inter Miami
In chiusura l’arrivo del centrocampista classe 2005
Rinforzo in prospettiva a centrocampo per il Parma, che è in chiusura per Benjamin Cremaschi, ventenne statunitense dell’Inter Miami, dove gioca insieme a Messi, Suarez, Busquets, Jordi Alba e De Paul.
Il giocatore arriverà in Italia con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 4,5 milioni di euro.
Svolgerà le visite mediche negli Stati Uniti prima di viaggiare per iniziare la sua nuova avventura.
In stagione ha giocato 29 partite col suo club tra MLS, Leagues Cup e Mondiale per Club.