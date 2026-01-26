Parma, contatti per Nicolussi Caviglia e Olivier Deman
Il Parma si muove sul mercato in entrata: contatti in corso per Nicolussi Caviglia e Olivier Deman
Il Parma vuole centrare la salvezza, che passa anche dal mercato invernale. La società emiliana proverà infatti a rinforzare il più possibile l’organico a disposizione di Carlos Cuesta.
Per quanto riguarda il centrocampo, sono in corso dei contatti per Hans Nicolussi Caviglia. Il classe 2000 è attualmente in prestito alla Fiorentina dal Venezia.
Contatti anche per il prestito con diritto di Olivier Deman, terzino sinistro belga di proprietà del Werder Brema.