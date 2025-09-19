Parma, Cremaschi si presenta: “Un sogno giocare in Europa, voglio adattarmi velocemente”

Benjamin Cremaschi – Credits: Parma Calcio 1913

Il nuovo talento del Parma, Benjamin Cremaschi, si è presentato in conferenza stampa insieme all’AD Federico Cherubini

Quella di ieri, giovedì 18 settembre, è stata una giornata speciale per Benjamin Cremaschi. Il nuovo talento del Parma, arrivato nelle ultime ore di calciomercato direttamente dall’Inter Miami di Beckham e Messi, ha avuto l’opportunità di presentarsi ai nuovi tifosi in conferenza stampa.

Insieme a lui anche l’amministratore delegato del club Federico Cherubini, che ha elogiato il talentino americano e ha poi parlato più in generale anche di quelle che sono le ambizioni della squadra.

Cherubini ha aperto: “‘Ho il piacere di presentare il nostro ultimo acquisto nella sessione estiva di calciomercato, in una data particolare per il Club. Ci tenevamo a ringraziare la nostra proprietà, il Presidente Kyle J. Krause, che oggi, 18 settembre, tocca il traguardo dei cinque anni di proprietà del Club. Sono stati cinque anni di forti investimenti e di vicinanza costante. Sentiamo la presenza della proprietà anche se lui non vive qui. Il legame che il Presidente ha creato con la città credo sia tangibile: tutti lo vedono frequentare locali, vivere la città nei periodi in cui è qui. Questi cinque anni hanno posto le basi per tanti progetti che stiamo portando avanti e che la proprietà intende sviluppare, in campo e fuori dal campo.

L’ex dirigente della Juventus ha poi proseguito: “Benjamin è stato l’ultimo calciatore acquisito durante la nostra campagna acquisti estiva, portata avanti da tutta la nostra area sportiva e in primis da Alessandro Pettinà e dall’area scouting con in testa Mamo Notari che ringrazio per il grande lavoro svolto. Abbiamo una rosa con undici nuovi calciatori: due rientrano dai prestiti, nove sono nuovi acquisti. Questo è un segnale di quanto la squadra sia stata rinnovata e, al tempo stesso, di come abbiamo mantenuto le caratteristiche che volevamo: un giusto mix tra calciatori esperti e tanti giovani”.

Federico Cherubini – Credits: Parma Calcio 1913

Parma, le parole di Cremaschi

Il classe 2005 si è innanzitutto presentato, parlando di quello che è il proprio ruolo ideale in campo e le proprie ambizioni per la stagione: “Il ruolo che preferisco è quello della mezzala, mi ritengo un calciatore aggressivo in grado di attaccare, ma allo stesso tempo di difendere con intensità. Questo è quello che vorrei portare alla squadra. Il ruolo della mezzala è quello in cui mi sento più a mio agio, ma credo di poter giocare anche in altre posizioni per aiutare la squadra, l’allenatore e anche me stesso.

Per quanto riguarda le mie ambizioni, per questa stagione, è riuscire ad adattarmi quanto più velocemente possibile a questa nuova modalità di gioco con la relativa intensità. Mi piacerebbe accumulare minuti di gioco e esperienza con l’obiettivo di crescere, imparare dai miei compagni sia da quelli più giovani che dai calciatori più di esperienza e imparare ovviamente anche dall’allenatore. Credo di essere in un posto, Parma, assolutamente esclusivo in cui poter crescere perché siamo una squadra giovane con grandi ambizioni e questo mi rappresenta completamente, anch’io sono un calciatore giovane ma con tantissime ambizioni”.

“Giocare in Europa era il mio sogno”

L’ex Inter Miami ha poi proseguito: “Negli Stati Uniti seguiamo molto i campionati europei perché crediamo siano di altissimo livello. Adesso che sono qui speriamo che gli americani possano seguire Parma un po’ di più. Io fin da piccolo seguivo la Serie A così come altri campionati europei e il mio sogno era giocare in un campionato europeo. Crescendo, ho seguito con sempre maggior frequenza sia la Serie A che gli altri campionati in Europa.

Per me essere qui e avere l’opportunità di giocare in uno dei campionati più importanti del mondo mi rende super contento. Differenze tra MLS e Serie A? Sono due realtà differenti. In America il calcio è molto giovane anche se sta crescendo. Infatti, negli ultimi anni sono arrivati grandi calciatori. Per arrivare a raggiungere la Serie A, la MLS deve lavorare tanto”.



