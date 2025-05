Ange-Yoan Bonny, Parma (Imago)

Le formazioni ufficiali della sfida tra Parma e Como, sfida della 35ª giornata di Serie A in programma alle 15:00

Il quartultimo turno di campionato si è aperto venerdì sera con l’anticipo tra Torino e Venezia concluso sul punteggio di 1-1.

Sabato, invece, sono in programma ben quattro partite, due delle quali alle ore 15:00. Al Tardini, i padroni di casa, reduci dal pareggio per 2-2 con la Lazio, ospitano un Como in ottima forma che ha inanellato quattro successi consecutivi.

Se la squadra di Fabregas ha già ottenuto l’aritmetica salvezza, quella di Chivu (sedicesima a quota 32) ha bisogno di qualche altro punto per garantirsi la permanenza in Serie A.

A circa un’ora dal fischio d’inizio, sono state annunciate le formazioni ufficiali di Parma-Como.

Le formazioni ufficiali di Parma-Como

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Leoni, Valenti; Hainaut, Ondrejka, Keita, Sohm, Valeri; Pellegrino, Bonny.

A disposizione: Marcone, Corvi, Balogh, Benedyczak, Lovik, Camara, Hernani Jr, Djuric, Circati, Haj Mohamed, Plicco, Man. Allenatore: Cristian Chivu

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Alberto Moreno; Caqueret, Da Cunha; Ikoné, Nico Paz, Perrone; Cutrone.

A disposizione: Vigorito, Reina, Iovine, Strefezza, Alli, Gabrielloni, Douvikas, Jack, Fadera, Engelhardt, Braunoder, Smolcic, Valle, Van Der Brempt. Allenatore: Cesc Fabregas

Nico Paz, Como (Imago)

Dove vedere Parma-Como in TV e streaming

La partita tra Parma e Como andrà in scena allo stadio Ennio Tardini sabato alle ore 15:00 di sabato 3 maggio 2025.

Il match sarà trasmesso in diretta in esclusiva su DAZN.