Parma-Como, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali e le scelte di Cuesta e Fabregas per il match tra Parma e Como, valido per l’ottava giornata di Serie A

Continua l’ottava giornata di Serie A. Dopo il pareggio tra Milan e Pisa, che ha aperto il turno, si sfidano Parma e Como allo stadio “Tardini“.

I padroni di casa sono reduci dallo 0-0 in casa del Genoa, e cercano la vittoria che manca dall’1-0 con il Torino del 29 settembre.

Dall’altra parte, gli uomini di Fabregas vengono dal successo per 2-0 contro la Juventus, e cercano il sorpasso sul Bologna, che sarà impegnato con la Fiorentina al “Franchi“.

Di seguito le formazioni ufficiali del match.

Le formazioni ufficiali di Parma-Como

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti, Britschgi; Keita, Estevez; Cutrone, Bernabè, Ordonez; Pellegrino. Allenatore: Carlos Cuesta

A disposizione: Corvi, Rinaldi, Lovik, Begic, Troilo, Trabucchi, Cardinali, Sorensen, Hernani, Cremaschi, Benedyczak, Djuric.

COMO (3-5-1-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Kempf; Vojvoda, Da Cunha, Caqueret, Perrone, Alberto Moreno; Paz; Morata. Allenatore: Cesc Fabregas

A disposizione: Vigorito, Cavlina, Valle, Goldaniga, Ramòn, Posch, Van Der Brempt, Le Borgne, Baturina, Kuhn, Addai, Diao, Cerri.

Dove vedere Parma-Como in tv e in streaming

Parma e Como si sfidano alle 15:00 allo stadio “Tardini” di Parma.

La partita sarà visibile in diretta tv su DAZN, oppure in diretta streaming sempre tramite l’app DAZN.