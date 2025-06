Parma, Chivu atteso lunedì 9 giugno in città per la risoluzione del contratto

Previsto lunedì 9 giugno l’incontro tra il Parma e Chivu per la risoluzione del contratto.

Cristian Chivu diventerà presto ufficialmente il nuovo allenatore dell’Inter.

L’ex Parma però prima è atteso in città per la risoluzione del contratto. L’incontro tra la dirigenza e l’allenatore è previsto per lunedì 9 giugno in città.

Nelle ore successive arriverà quindi l’ufficialità del club nerazzurro.

A Milano intanto Chivu ha già firmato il suo nuovo contratto nella giornata di ieri, venerdì 6 giugno.

Dopo il no del Como per Fabregas, l’Inter ha virato su Cristian Chivu che sarà il nuovo allenatore dei nerazzurri. Nella giornata di ieri, venerdì 6 giugno, dopo un lungo incontro è arrivata anche la firma del contratto.

Manca solo l’ufficialità che arriverà dopo la risoluzione del contratto con il Parma, previsto per lunedì 9 giugno.