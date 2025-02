Parma, Chivu è il nuovo allenatore: il comunicato ufficiale

Cristian Chivu (Imago)

Cristian Chivu, ex guida tecnica della Primavera dell’Inter, è il nuovo allenatore del Parma

Dopo aver ottenuto soltanto due punti nelle ultime 7 giornate, il Parma corre ai ripari per provare a salvare sé stesso e la stagione.

Il club emiliano ha esonerato Fabio Pecchia, artefice della promozione in Serie A, a causa dei risultati negativi dell’ultimo periodo che hanno portato la squadra al 18° posto in classifica, anche se a un solo punto dalla zona salvezza.

Per sostituirlo è stato scelto Cristian Chivu, profilo inedito che rappresenta una novità per il calcio professionistico, dato che fino a questo momento il romeno si era limitato a guidare le selezioni giovanili dell’Inter – con le quali ha ottenuto risultati importanti.

Ora è arrivata una chiamata niente male, che lo metterà certamente alla prova: Chivu ha 13 giornate per provare a raggiungere la salvezza con il Parma.

Parma-Chivu, il comunicato ufficiale

Ecco, di seguito, il comunicato ufficiale del Parma. “Parma Calcio dà il benvenuto a Cristian Chivu, nuovo allenatore della Prima Squadra Maschile. Chivu, insieme al suo staff composto da Antonio Gagliardi (allenatore in seconda), Angelo Palombo (collaboratore tecnico) e Nicola Pavarini (allenatore dei portieri), sarà alla guida della squadra nell’allenamento in programma oggi pomeriggio al Mutti Training Center di Collecchio. Il Club accoglie in gialloblu Cristian e il suo staff con l’augurio di buon lavoro”.

