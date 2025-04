Parma, Chivu: “La squadra ha fatto un gran lavoro. Pedro? Un fuoriclasse”

L’allenatore del Parma Chivu ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della sfida contro la Lazio

Il Parma ferma la Lazio all’Olimpico. Il match tra gli emiliani e i biancocelesti è terminato 2-2. Alla doppietta di Ondrejka ha risposto Pedro con 2 reti. Grazie al pari casalingo, la Lazio scavalca la Fiorentina in classifica e si piazza al settimo posto, a pari punti con la Roma.

Con il pareggio in casa della Lazio, il Parma raccoglie il settimo risultato utile consecutivo (6 pareggi e la vittoria contro la Juventus). I ragazzi di Chivu non perdono dallo scorso 1 marzo (1-0 contro l’Udinese in Friuli).

Al termine della partita, l’allenatore dei Ducali Cristian Chivu è intervenuto ai microfoni di Dazn.

Di seguito le sue parole.

Parma, le parole di Chivu: “Ho visto i ragazzi arrabbiati, sono contento”

L’allenatore del Parma ha esordito così. “Nella ripresa abbiamo concesso qualche pallone fuori dall’area per sopperire alle difficoltà dei due centrocampisti, che oggi ne avevo solo tra a disposizione. La squadra ha fatto un gran lavoro, ma siamo consapevoli dell’avversario che abbiamo affrontato. Una squadra che ha tanta qualità. Ho affrontato Pedro che è un fuoriclasse, riesce a dare ancora tanto”.

L’allenatore conclude. “Sono contento di aver visto una squadra arrabbiata nello spogliatoio. Una rosa orgogliosa, che ha percepito cosa poter fare in campo. Ma gli ho detto che può starci, prendiamoci tutto quello che la partita offre. I gol sbagliati? Gli attaccanti fanno tanto lavoro sporco. La squadra sta dando l’anima, ha superato i momenti difficili e ha capito che bisogna fare molto di più”.