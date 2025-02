Parma, Chivu: “Ho provato a riaccendere questa squadra e hanno risposto bene”

L’intervista e le dichiarazioni post partita del nuovo allenatore del Parma Cristian Chivu all’esordio in Serie A

L’ex allenatore della Primavera dell’Inter Cristian Chivu ha fatto il suo debutto in Serie A sulla panchina del Parma.

Il suo esordio vincente al Tardini contro il Bologna si è concluso con il risultato di 2-0, con le reti messe a segno da Bonny e Sohm.

Al triplice fischio della sfida contro i rossoblù, lo stesso Chivu ha ripercorso la partita dei suoi nella consueta intervista post gara.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

Parma, le parole di Chivu dopo il Bologna

Il nuovo allenatore del Parma ha così commentato il suo debutto nel nostro campionato: “I complimenti più che a me vanno fatti all’allenatore e all’uomo Fabio Pecchia. Gli vanno fatti per quello che ha fatto per questa squadra e questa città: ho trovato un gruppo pronta ad affrontare una squadra forte come il Bologna che è costruita per fare la Champions League“.

Ha poi continuato: “Ho provato a riaccendere questa squadra e i ragazzi hanno risposto in maniera eccezionale. Si sono calati nella realtà del Parma che aveva bisogno di fare punti. In questi giorni abbiamo parlato tanto, io ho cercato di toccare i tasti giusti per riaccendere la fiamma. Spero che questa vittoria ci dia un po’ di tranquillità e di serenità per fare le cose meglio”.