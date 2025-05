Parma, Chivu: “Futuro? Non ho avuto tempo di pensarci, siamo concentrati sulla salvezza”

Le dichiarazioni di Cristian Chivu alla vigilia dell’ultima partita di Serie A tra l’Atalanta di Gasperini e il suo Parma.

Anche il Parma è pronto per scendere in campo per l’ultima volta in questa stagione. L’Atalanta di Gasperini ospiterà quindi i ragazzi di Chivu.

L’appuntamento è fissato per domenica 25 maggio alle 20:45 al Gewiss Stadium di Bergamo. Alla vigilia del match l’allenatore del Parma è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match.

“Esiste la possibilità che non sia l’ultima partita, teniamo tutto in considerazione perché è giusto farlo. Dobbiamo accettare la realtà della situazione, siamo pronti, lucidi, quanto serve per inseguire il nostro obiettivo“, ha esordito Cristian Chivu.

Continua poi: “Io ho sempre trattato ogni gara come fosse la prima o l’ultima, è giusto così, con la stessa passione. Son tutte finali, facevo così quando ero calciatore. Questa è la tredicesima finale, è importante come le altre dodici finora“.

Parma, le parole di Chivu

Il focus si sposta sul futuro: “Quando si parla di futuro, c’è troppa preoccupazione sulla reputazione. Io ho la coscienza, vale più della reputazione. Una coscienza che rappresenta ciò che sono, non è la reputazione che rappresenta quello che sono o vorrei essere. Mi basta sapere la passione, l’impegno, le ore dedicate per la società e la squadra. Non ho avuto tempo di pensare al futuro, siamo rimasti solo concentrati sull’obiettivo salvezza“.

Infine uno sguardo alla rosa: “La squadra sta bene, è serena. Abbiamo lavorato bene in settimana, i recuperi sono gli stessi di settimana scorsa. Cancellieri è in gruppo, Mihaila ha fatto mezzo allenamento. Abbiamo perso Leoni, ha un problema al collaterale. Ieri ha subito un piccolo infortunio in allenamento, domani non ci sarà“.