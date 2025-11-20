Chi è Vicente Guaita, il portiere in arrivo al Parma per sostituire Suzuki

Vicente Guaita, attualmente svincolato, è in arrivo al Parma per sostituire Suzuki dopo il brutto infortunio alla mano

Il Parma ha deciso di andare sul calciomercato degli svincolati per sostituire Zion Suzuki, infortunatosi alla mano nella partita contro il Milan.

È in chiusura l’arrivo di Vicente Guaita, portiere spagnolo a casa dal 1 luglio del 2025, giorno in cui è scaduto il suo contratto con il Celta Vigo.

Classe 1987, porterebbe sicuramente esperienza in una squadra giovane e che ha perso, per diversi mesi, uno dei suoi migliori giocatori.

Guaita ha giocato soprattutto in Spagna, tra Valencia e Getafe, ma ha anche fatto esperienza in Premier League al Crystal Palace.

Esperienza al servizio di Cuesta

La squadra di Cuesta, in difficoltà in campionato ed estremamente giovane, ha deciso di inserire un profilo di grande esperienza per sostituire Suzuki. Vicente Guaita è cresciuto nel Valencia, squadra di cui ha difeso la porta fino al 2014, anno del passaggio al Getafe. Dopo 4 anni ecco la prima — e unica — esperienza all’estero, al Crystal Palace.

In Premier League ha totalizzato 149 delle 483 presenze in partite ufficiali. Sono invece 237 quelle in Liga, dove oltre a Getafe e Valencia, ha giocato anche nel Celta Vigo. Dal primo luglio del 2025, data in cui è scaduto il contratto proprio con il Celta, è svincolato. Ora è pronto per una nuova, e forse inattesa, esperienza all’estero, quella nel Parma del suo connazionale Carlos Cuesta.

I numeri di Guaita in carriera

Non solo Liga e Premier League per il portiere spagnolo. Guaita vanta infatti anche 10 presenze in Champions League e 9 in Europa League, oltre a quelle messe insieme nelle varie coppe nazionali tra Spagna e Inghilterra.

Nelle 483 partite ufficiali disputate in carriera sono 609 i gol subiti in tutto. 143 sono invece i clean sheets totali, ci cui 65 in Liga e ben 44 in Premier League (quasi un terzo delle partite totali).