Parma, Cherubini: “Soddisfatto del mercato. Insigne? La rosa è a posto così”

L’amministratore delegato del Parma Federico Cherubini ha parlato del mercato in entrata e in uscita dei gialloblù

Il Parma ha chiuso diverse operazioni durante il mercato estivo. Questa mattina, 3 settembre, l’ultimo arrivato Cremaschi ha svolto le visite mediche ed è pronto a cominciare con i gialloblù.

L’ad Cherubini ha parlato proprio delle trattative in entrata e in uscita nel corso di un’intervista a La Gazzetta di Parma.

“È stata una sessione molto complessa perché ha portato a un profondo cambiamento della rosa” ha esordito Cherubini.

Di seguito le sue dichiarazioni

Parma, Cherubini: “Leoni? Quando è arrivato il Liverpool sono cambiati i piani”

L’amministratore delegato gialloblù ha chiuso anche a un possibile arrivo di Lorenzo Insigne: “Se stiamo facendo un pensiero su di lui? No, la rosa è a posto e in attacco abbiamo ottimi giocatori e tante opzioni“.

Ha poi commentato così la cessione di Leoni: “Ho sempre detto che la volontà della società, condivisa con la proprietà, era di tenere Giovanni: e lui ha sempre detto che sarebbe rimasto volentieri. Abbiamo anche rifiutato un’offerta del Newcastle, più vantaggiosa di quella arrivata poi dal Liverpool. Quando si sono fatti avanti i Reds, i piani sono cambiati: sia perché l’offerta era molto interessante, sia perché Giovanni ha fatto capire di essere molto contento di approfittare di questa chance“.

Le parole di Cherubini sul mercato

Cherubini ha proseguito facendo un punto sulla rosa a disposizione di Cuesta: “Soddisfatto? Sì. Al di là del fatto che è un po’ troppo abbondante, offre tantissime soluzioni all’allenatore, sia in difesa che a centrocampo che, finalmente, in attacco. Davanti abbiamo sei giocatori per due posti, un ottimo mix di caratteristiche diverse e complementari. Attaccanti bravi e facilmente abbinabili, per creare tante potenziali coppie o terzetti offensivi diversi“.

Ha concluso parlando anche del progetto per lo stadio “Tardini”: “Aspettiamo a giorni il nuovo progetto, che prevede interventi a stralci come abbiamo promesso ai tifosi e alla città. Non sarà ancora il progetto da presentare all’Amministrazione, ma un punto di partenza per una riflessione interna“.