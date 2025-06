L’amministratore delegato del Parma Federico Cherubini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport

Federico Cherubini ha fatto il punto sul mercato in casa Parma. L’amministratore delegato degli emiliani ha parlato del mercato e del progetto degli emiliani.

L’ad ha esordito con un commento su Bonny: “Credo sia sempre meglio commentare certe notizie quando sono certe. Abbiamo una trattativa ben avviata con l’Inter, ma aspettiamo a dire che è fatta. La volontà è quella di dire che è fatta”.

L’ex Juventus ha parlato del progetto del club: “C’è il fatto che questo premia il lavoro fatto negli anni precedenti, non era facile uscire dalla Serie B dopo 3 stagioni. Tanti di questi ragazzi hanno avuto l’opportunità di mettersi in mostra. Non vorremmo perdere tutti questi giocatori, bisogna vedere la volontà degli stessi calciatori”.

Non solo giovani, però. Cherubini ha sottolineato la flessibilità della società sul mercato: “La filosofia di base rimane la stessa. A gennaio sono arrivati Djuric e Vogliacco, due giocatori molto più esperti. Il presidente Krause ha dimostrato flessibilità”.

“Per Leoni interesse da Italia ed estero. Siamo convinti possa rimanere”

Federico Cherubini ha parlato anche del giovane Leoni. L’ad ha confermato l’interesse di diversi club non solo italiani: “C’è interesse sia qui che dall’estero. Il percorso del calciatore dovrebbe continuare qui“.

Sul difensore, l’ad ha aggiunto: “Non abbiamo avuto nessun segnale, siamo convinti che Leoni possa rimanere a Parma. Poi tutto può succedere”.

“Cuesta qui per rimanere a lungo”

Cherubini ha parlato anche del nuovo allenatore del Parma, Carlos Cuesta: “L’età è solo un numero. È stata una scelta rischiosa rispetto al sistema italiano, ma abbiamo avuto la possibilità di approfondire quanto fosse pieno di contenuti. Pensiamo abbia tutte le carte in regola per rimanere un periodo lungo, non solo questa stagione”.