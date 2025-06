Parma, Cherubini su Cuesta: “Abbiamo voluto affidarci a un profilo che rispecchiasse gli obiettivi”

Cherubini (Imago)

Federico Cherubini, AD del Parma, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione di Carlos Cuesta

Giornata speciale in casa Parma, dove nel pomeriggio di oggi – giovedì 26 giugno – è stato presentato il nuovo giovanissimo allenatore Carlos Cuesta.

Lo spagnolo ha parlato per la prima volta di fronte ai media italiani, venendo accompagnato dall’Amministratore Delegato del club Federico Cherubini.

Anche l’ex Juventus ha rilasciato delle dichiarazioni, prima di lasciare la parola all’allenatore spagnolo.

Di seguito le sue parole.

Parma, le parole di Cherubini

L’Ad degli emiliani ha dichiarato: “La presentazione del nostro allenatore ci permette di affrontare il come siamo arrivati a questa scelta, che ha fatto parlare molto. Dietro questa scelta non c’è la volontà di stupire nessuno o di fare effetti speciali. Non c’è nemmeno relazione con la passata esperienza con Chivu: l’aver fatto una scelta rischiosa a febbraio non ci ha spinto a pensare che questa sia la strada in assoluto. Nel momento in cui abbiamo scelto Chivu pensavamo che fosse il profilo adatto.

Adesso abbiamo fatto delle riflessioni molto approfondite che ci hanno portato a pensare che fosse la scelta giusta. Abbiamo fatto riflessioni su due tematiche. La prima è stata una riflessione ampia di sistema: questo trend consolidato da anni ha fatto sì che in Italia ci sia la permanenza di un allenatore in panchina tra le più basse nei campionati europei: meno di 300 giorni. Affidiamo progetti pluriennali per interromperli al termine di una stagione. Noi ci siamo chiesti come dare risposta a questo sistema, che spesso porta gli allenatori a vivere un rapporto di conflitto con i club, manca la fiducia. Abbiamo pensato che dovevamo cambiare qualcosa: recuperare la figura dell’allenatore come elemento strutturale della crescita del club. Dunque abbiamo voluto affidarci a un profilo che rispecchiasse gli obbiettivi nel medio termine. Un allenatore che ha avuto tante esperienze internazionali, sia con le prime squadre sia con i settori giovanili. È sicuramente ambizioso e giovane”.

Federico Cherubini

“Di lui mi ha colpito quanto sia strutturato”

Poi, invece: “Ciò che mi ha colpito di lui è quanto sia strutturato, quanti contenuti abbia rispetto alla sua giovane età. Per cui noi crediamo che in questo momento sia stata la scelta giusta e che possa supportare la crescita del club, sia negli obiettivi del breve periodo, che saranno inevitabilmente legate ai risultati, ma soprattutto chiediamo a Cuesta e al suo staff di aiutarci a creare la cultura di club che è parte integrante del Parma. Questi sono stati i nostri presupposti.

Devo anche ringraziare l’Arsenal, che ci ha permesso di concludere questa operazione e di affrontare questa nuova avventura. Nei prossimi giorni ufficializzeremo lo staff tecnico che affiancherà Carlos qui a Parma. Ci sono ancora figure che stanno liberandosi dai club di appartenenza: questo è il motivo per cui oggi non faremo nomi, ma nei prossimi giorni ufficializzeremo lo staff”.