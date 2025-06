Parma, Carlos Cuesta è l’ultima idea a sorpresa per la panchina

L’ultima sorprendente idea per la panchina del Parma porta il nome di Carlos Cuesta, collaboratore di Arteta all’Arsenal

In casa Parma continua la ricerca per il sostituto di Cristian Chivu. Come raccontato nelle ultime ore, gli emiliani stanno guardando al mercato estero, e in particolare l’ultima sorprendente idea porta il nome di Carlos Cuesta.

29enne e viceallenatore di Arteta all’Arsenal, lo spagnolo ha stregato la dirigenza del Parma e in particolare Federico Cherubini, che lo aveva già portato alla Juventus qualche anno fa nelle vesti di assistente dell’Under 17.

In caso di accordo il maiorchino – che in passato è stato richiesto anche da Norwich e Leicester – diventerebbe non solo il più giovane allenatore dell’attuale Serie A, ma anche il più giovane in assoluto dal dopoguerra.

Un’idea sorprendente dunque quella di Carlos Cuesta: adesso si attende che lo spagnolo possa liberarsi dall’Arsenal.