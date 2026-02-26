Parma-Cagliari, le formazioni ufficiali

Le scelte di Cuesta e Pisacane sui 22 titolari che scenderanno in campo per Parma-Cagliari

Parma e Cagliari stanno per scendere in campo in questa partita di apertura della ventisettesima giornata di Serie A. Il calcio d’inizio sarà alle 20.45 presso lo “Sadio Ennio Tardini” di Parma.

Gli uomini di Cuesta arrivano da tre vittorie di fila ottenute contro Bologna, Verona e Milan. Risultati che hanno permesso i crociati di portarsi a +8 sulla zona salvezza.

Il Cagliari invece non trova la vittoria dal 4-0 sul Verona del 31 gennaio. Da allora sono arrivate due sconfitte e un pareggio. Gli uomini di Pisacane con 3 punti potrebbero agganciare proprio il Parma.

Di seguito le formazioni ufficiali della partita di apertura della ventisettesima giornata di Serie A.

Le formazioni ufficiali di Parma-Cagliari

Parma (3-4-2-1): Corvi, Del Prato, Troilo, Valenti, Britscghi, Bernabe, Keita, Ordonez, Valeri, Strefezza, Pellegrino. Allenatore: Carlos Cuesta

A disposizione: Suzuki, Rinaldi, Estevez, Ondrejka, Oristanio, Sorensen, Elphege, Cremaschi, Carboni, Circati, Nicolussi Caviglia, Martinez.

Cagliari (3-4-3): Caprile, Ze Pedro, Dossena, Rodriguez, Obert, Adopo, Liteta, Sulemana, Palestra, Esposito, Kilicsoy. Allenatore: Fabio Pisacane

A disposizione: Sherri, Ciocci, Idrissi, Raterink, Albarracìn, Zappa, Pavoletti, Mendy, Trepy, Sulev, Malfitano, Folorunsho